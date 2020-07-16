Клопп: хорошо, что «Ливерпуль» проиграл «Арсеналу», мы можем извлечь из этого урок

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Арсенала» со счётом 1:2 в матче 36-го тура АПЛ.
«Дважды мы допустили сильную потерю концентрации. После забитого мяча мы взяли паузу, но до этого играли просто отлично. Разница по ударам в матче составила 24-3. Это невероятно, но два момента «Арсенала» убили игру. У них просто не было шансов. Очередной удар в последнюю секунду, невозможно выиграть, если ты пропускаешь такие голы.
Мы совершенно точно потеряли концентрацию, в АПЛ так нельзя. Ван Дейк потерял мяч, но я не видел, чтобы кто-то открывался. Никто не хотел получить мяч, это бессмысленно.
Из этого нужно извлечь урок, и мы сделаем это. Думаю, такое уже случалось у нас в течение сезона, но сегодня нас за это наказали. С другой стороны, это хорошо, потому что мы можем извлечь из этого урок», — приводит слова Клоппа BBC.
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