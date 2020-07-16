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Сарри: у «Ювентуса» были моменты пассивности, которые сложно объяснить

Сарри: у «Ювентуса» были моменты пассивности, которые сложно объяснить
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Ювентуса» Маурицо Сарри прокомментировал ничью в матче 33-го тура Серии А.

«Тренер ожидает от своей команды стабильности. Этого нам не хватило и физически, и психологически. У нас было несколько сильных моментов, но были и моменты пассивности, которые сложно объяснить.

В последнее время мы играли с командами в отличной форме, и «Сассуоло» не исключение. Они выиграли четыре матча подряд, и если станут крепче, то смогут стать «Аталантой» будущего.

Я верю, что если мы решим проблему нестабильности по ходу матча, то будем на правильном пути. Любая команда станет опасной, если позволить ей пасовать на последней трети поля.

Иногда я думаю, что у этой команды большой потенциал. А иногда она оставляет меня в замешательстве. Нам нужно найти правильный баланс, но это непросто», — приводит слова Сарри Football Italia.

«Ювентус» упустил преимущество в два мяча, едва не проиграв «Сассуоло»
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