Гвардиола установил рекорд АПЛ, обойдя Моуринью, Клоппа и Фергюсона

«Манчестер Сити» в матче 36-го тура принимал «Борнмут». Встреча, проходившая на стадионе «Этихад» в Манчестере, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Давид Сильва и Габриэл Жезус.
По итогам этого матча главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола установил рекорд АПЛ по количеству побед в лиге в первые 150 матчей, сообщается в «твиттере» OptaJoe. На его счету стало 111 побед. По этому показателю он обошёл Жозе Моуринью (105), Юргена Клоппа (92), Алекса Фергюсона (90) и Кенни Далглиша (85).
«Манчестер Сити» одержал в АПЛ уже третью победу подряд. «Горожане» набрали 75 очков и занимают второе место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» в следующем туре сыграет с «Уотфордом», а «Борнмут» встретится с «Саутгемптоном».
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