Фёдор Смолов не сыграет с «Леванте» из-за травмы. Он пропустит второй матч подряд

«Сельта» объявила заявку команды на матч 37-го тура чемпионата Испании с «Леванте», который состоится сегодня, 16 июля. В список, состоящий из 25 футболистов, не попал российский нападающий Фёдор Смолов.

Как сообщается на официальном сайте клуба, Смолов не сможет играть из-за травмы. Ранее из-за повреждения он пропустил матч прошлого тура с «Осасуной» (1:2). Сообщалось, что у 30-летнего футболиста был выявлен отёк приводящей мышцы правой ноги и он может пропустить оставшиеся матчи сезона.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Сельты».

Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором 2 забитых мячей, а также получил 4 жёлтые карточки. Оба своих гола Фёдор забил в ворота грандов — мадридского «Реала» и «Барселоны».