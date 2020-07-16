Платини: в одном Дибала определённо лучше меня — он на 40 лет моложе

Бывший президент УЕФА Мишель Платини прокомментировал сравнения с нападающим «Ювентуса» Пауло Дибалой.

«Я всегда стараюсь избегать сравнений, но могу сказать, что он определённо лучше меня в одном — на 40 лет моложе. Он нападающий. Они могут играть с ним везде. Он также забивает много голов. Я был полузащитником, который забил много голов, командным игроком. Это не то, что делает Дибала, но он нападающий», — приводит слова Платини Football Italia.

Напомним, во времена спортивной карьеры Платини в составе «Ювентуса» три раза подряд выиграл «Золотой мяч» (1983, 1984 и 1985).

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Дибала провёл 30 матчей за «Ювентус», в которых забил 11 голов и сделал 9 результативных передач.