Федун раскритиковал судейство, ФИФА опубликовала календарь матчей ЧМ-2022. Главное к утру

Шюррле прокинул «Боруссию», в «Уфе» новая вспышка коронавируса, ФИФА представила календарь ЧМ-2022 и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».



1. Андре Шюррле покинул дортмундскую «Боруссию».

2. Источник: бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится в Лас-Вегасе.

3. Инфантино: есть много причин, по которым чемпионат мира в России стал лучшим в истории.

4. В «Уфе» обнаружены новые заражения коронавирусом.

5. ФИФА представила календарь чемпионата мира—2022 в Катаре.

6. Судья восторженно поднял кулак, когда помощники сообщили ему об отмене гола «Спартака».

7. «Спартак» разгромил «Ахмат».

8. Федун: предлагаю сделать хештег #СудитеСпартакКакЗенит. Тогда мы будем чемпионами.

9. Лиана Джоджуа победила Диану Белбиту армбаром на UFC on ESPN 13.