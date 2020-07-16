Федун раскритиковал судейство, ФИФА опубликовала календарь матчей ЧМ-2022. Главное к утру
Шюррле прокинул «Боруссию», в «Уфе» новая вспышка коронавируса, ФИФА представила календарь ЧМ-2022 и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Андре Шюррле покинул дортмундскую «Боруссию».
2. Источник: бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится в Лас-Вегасе.
3. Инфантино: есть много причин, по которым чемпионат мира в России стал лучшим в истории.
4. В «Уфе» обнаружены новые заражения коронавирусом.
5. ФИФА представила календарь чемпионата мира—2022 в Катаре.
6. Судья восторженно поднял кулак, когда помощники сообщили ему об отмене гола «Спартака».
7. «Спартак» разгромил «Ахмат».
8. Федун: предлагаю сделать хештег #СудитеСпартакКакЗенит. Тогда мы будем чемпионами.
9. Лиана Джоджуа победила Диану Белбиту армбаром на UFC on ESPN 13.
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