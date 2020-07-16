Суарес прокомментировал слухи о возможном уходе Месси из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал слухи о возможном уходе Лионеля Месси из клуба.

«Я не вижу, чтобы Месси играл за какую-либо другую команду. Лео примет решение, основываясь на том, что лучше для него его семьи. Будучи его другом, я всегда рекомендовал бы ему играть там, где он чувствует себя комфортно и счастливо. Я думаю, что его семья действительно счастлива в Барселоне, и если он счастлив в Барселоне, то он должен продолжить выступать за сине-гранатовых. Если ему понадобятся перемены, он будет знать, что ему нужно для собственного благополучия», — приводит слова Месси Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Месси недоволен положением в «Барселоне» и хочет продолжить карьеру в другой команде. Одним из возможных вариантов продолжения карьеры аргентинца называется «Манчестер Сити», с которым он может подписать контракт следующим летом, став свободным агентом.