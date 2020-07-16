Евсеев: после ухода Газизова курс прежний. Задачи не поменялись
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев выложил в "Инстаграме" фотографию с временно исполняющим обязанности генерального директора клуба Ринатом Шайбековым.
Напомним, что Шайбеков будет исполнять обязанности ушедшего в московский «Спартак» Шамиля Газизова. Ранее об этом объявил председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов.
«Ринат Шайбеков возглавил клуб после ухода Шамиля Газизоваю Знакомиться не пришлось. Курс прежний. Задачи и цели тоже не поменялись», — подписал снимок наставник „Уфы“.
После 28 туров Российской Премьер-Лиги «Уфа» занимает шестое место в чемпионате. В грядущем туре команда Евсеева встретится с московским «Динамо». Матч состоится сегодня, 16 июля, в Уфе на стадионе «Нефтяник».
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