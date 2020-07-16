Зе Луиш: мой вклад в чемпионство «Порту» оказался не таким, как я хотел

Нападающий «Порту» Зе Луиш в своём «инстаграме» отреагировал на досрочную победу команды в чемпионате Португалии.



«Я хотел посвятить эту победу всем людям, которые потеряли своих родных в это трудное время… Это было тяжело для всех, я ценю поддержку некоторых и критику других, но в конце концов что действительно важно, так это титул и возможность радовать этих людей, а также осознание моего вклада в эту победу. Он оказался не таким, как я хотел, но жизнь – это взлёты и падения, я был с командой в хорошие и плохие моменты. Жизнь продолжается, и мы продолжаем наше путешествие. Спасибо за всё», — написал Зе Луиш.



Зе Луиш выступает за «Порту» с прошлого года, а до этого на протяжении четырёх лет защищал цвета московского «Спартака». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 18 матчей в Примейре и забил 7 голов.

«Порту» с Зе Луишем досрочно выиграл чемпионат Португалии