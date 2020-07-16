«Ростов» и «Локомотив» заинтересованы в услугах игрока «Ланса» Радовановича
Защитник французского «Ланса» Александар Радованович может перейти в один из клубов Российской Премьер-Лиги, сообщает Footmercato.
Источник сообщает, что 26-летний игрок попал в сферу интересов московского «Локомотива» и «Ростова». По информации издания, на данный момент клубы собирают данные о сербском футболисте. Как сообщается, особое внимание игроку уделяет соотечественник, тренирующий «Локо» Марко Николич.
Поднявшийся по итогам прошедшего сезона в Лигу 1 «Ланс» не намерен расставаться с игроком, однако клуб может рассмотреть варианты продажи, если сумма трансфера превысит € 1 млн.
В прошедшем сезоне Лиги 2 Радованович провёл 16 матчей и забил два гола. Его контракт с «Лансом» рассчитан до лета 2022 года.
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