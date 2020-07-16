Адольфо Гайч согласовал контракт с ЦСКА

Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч всё же продолжит карьеру в ЦСКА, утверждает Ole.



По информации источника, в последние несколько часов переговоров «армейцы» улучшили предложение по условиям контракта, и 21-летний футболист его принял. Сумма трансфера составит € 8,5 млн.



Ранее стало известно, что Гайч и его агенты отказались от контракта с ЦСКА из-за его условий. Впоследствии сообщалось, что переговоры продолжаются и что у «Сан-Лоренсо» нет предложений от других клубов. Сам Адольфо заявил, что хочет играть за «армейцев».



В минувшем розыгрыше чемпионата Аргентины Гайч принял участие в 12 матчах, в которых записал на свой счёт 5 голов. Также на счету игрока встреча в Кубке Либертадорес, где его команда вылетела на стадии 1/8 финала.

ЦСКА договорился с «Сан-Лоренсо» о переходе Гайча