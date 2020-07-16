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Журналист ди Марцио вновь сообщил о возможном обмене Алексея Миранчука на Лаксальта

Журналист ди Марцио вновь сообщил о возможном обмене Алексея Миранчука на Лаксальта
Футбол / РПЛ 0

Московский «Локомотив» провёл раунд переговоров с «Миланом» по поводу перехода полузащитника Диего Лаксальта, сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

По информации источника, вчера, 15 июля, между клубами состоялся раунд переговоров по поводу возможного переезда хавбека в Россию. Как сообщает журналист, «Милан» готов продать Лаксальта за € 10 млн.

«Железнодорожники» якобы намерены включить в сделку Алексея Миранчука, срок действия контракта которого с московским клубом заканчивается летом следующего года.

Ранее в ответ на информацию о возможном обмене Миранчука на Лаксальта пресс-служба «Локомотива» написала в "Твиттере": «В этой сделке по обмену мы готовы приютить Лаксальта с доплатой в размере € 25 млн».

«Локомотив» ответил Ди Марцио, сообщившему о возможном обмене Миранчука на Лаксальта
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