Журналист ди Марцио вновь сообщил о возможном обмене Алексея Миранчука на Лаксальта

Московский «Локомотив» провёл раунд переговоров с «Миланом» по поводу перехода полузащитника Диего Лаксальта, сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.



По информации источника, вчера, 15 июля, между клубами состоялся раунд переговоров по поводу возможного переезда хавбека в Россию. Как сообщает журналист, «Милан» готов продать Лаксальта за € 10 млн.



«Железнодорожники» якобы намерены включить в сделку Алексея Миранчука, срок действия контракта которого с московским клубом заканчивается летом следующего года.



Ранее в ответ на информацию о возможном обмене Миранчука на Лаксальта пресс-служба «Локомотива» написала в "Твиттере": «В этой сделке по обмену мы готовы приютить Лаксальта с доплатой в размере € 25 млн».

«Локомотив» ответил Ди Марцио, сообщившему о возможном обмене Миранчука на Лаксальта