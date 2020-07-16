Прохин: не сказал бы, что выход в старте «Зенита» становится привычкой

Защитник «Зенита» Данила Прохин подвёл итоги матча с «Оренбургом» (4:1).

«Не сказал бы, что выход в старте становится привычкой: мне дают шанс — я им пользуюсь. С «Оренбургом» было больше наших болельщиков, и даже Сердар Азмун забил, я очень рад этому! Хорошая поддержка была, очень громко, хочу сказать спасибо нашим фанатам за это. Дома всегда приятнее играть и чуть-чуть легче — болельщики помогают, гонят нас вперёд.



Конечно, небольшая разница есть, играть в паре с Ракицким или Осорио, потому что Ярослав поопытнее, говорит со мной на одном языке, мы друг друга чуть лучше понимаем. Но и с Йорданом у нас тоже налажены отношения.



После полученной жёлтой картички стал немного аккуратнее идти в борьбу. Держал в голове, что ещё одно грубое нарушение — и оставлю свою команду в меньшинстве, всем будет тяжелее. Футболку после матча отдал маме», — приводит слова игрока официальный сайт «Зенита».