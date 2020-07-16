Влашич — о «Локомотиве»: выделю братьев Миранчуков и ещё, конечно, Чорлуку
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от московского дерби с «Локомотивом» в 29-м туре Российской Премьер-Лиги.
Матч «Локомотив» — ЦСКА пройдёт сегодня, 16 июля, на арене в Черкизово. Начало встречи — в 20:30 по московскому времени.
«Помню практически всю команду, а выделю братьев Миранчуков. Ещё, конечно, Чорлуку. У „Локомотива“ много опытных футболистов, посмотрим, кто окажется сильнее — мы или они», — приводит слова Влашича пресс-служба московского клуба в "Твиттере".
После 28 туров чемпионата России «Локомотив» занимает второе место в лиге. ЦСКА располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы. Расстояние между командами за два тура до окончания текущего сезона РПЛ составляет четыре очка.
- 16 июля 2020
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