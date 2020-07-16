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Кто из клубов РПЛ наиболее достоин путёвки в Лигу чемпионов?

Кто из клубов РПЛ наиболее достоин путёвки в Лигу чемпионов?
Футбол / РПЛ 0

За два тура до окончания текущего сезона Российской Премьер-Лиги на две путёвки в Лигу чемпионов претендуют сразу четыре команды — «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА и «Ростов».

«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: кто из представителей российского чемпионата, сохраняющих шансы на попадание в Лигу чемпионов, наиболее достоин путёвки?

Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.

Турнирная таблица РПЛ
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