Кто из клубов РПЛ наиболее достоин путёвки в Лигу чемпионов?
За два тура до окончания текущего сезона Российской Премьер-Лиги на две путёвки в Лигу чемпионов претендуют сразу четыре команды — «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА и «Ростов».
«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: кто из представителей российского чемпионата, сохраняющих шансы на попадание в Лигу чемпионов, наиболее достоин путёвки?
Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.
- 16 июля 2020
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