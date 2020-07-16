Алюминиевой фигуре Артёма Дзюбы оторвали голову в Подмосковье. Видео

В Подмосковье произошёл очередной инцидент с алюминиевой фигурой нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы.
Как сообщает телеграм-канал Mash, инцидент случился в Подольске. Четверо молодых людей не смогли пройти мимо фигуры капитана национальной команды. Один из них начал справлять на неё нужду, а другой оторвал ей голову. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения.
Отмечается, что недовольны случившимся остались местные жители. Они уже подали заявление в полицию.
Ранее с другой фигурой Дзюбы произошёл похожий инцидент. В конце октября две девушки оторвали её с постамента и унесли с собой. Местные жители вызвали сотрудников полиции, которые задержали похитительниц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Ущерб оценили в 27 тыс. рублей. Сам Дзюба впоследствии отказался помогать девушкам: «Чем я могу им помочь? За 30 тыс. посадят, что ли? Глупости это».
- 16 июля 2020
-
13:27
-
13:19
-
13:13
-
12:45
-
12:37
-
12:27
-
12:09
-
12:07
-
12:00
-
11:35
-
11:32
-
11:21
-
11:11
-
11:00
-
10:54
-
10:31
-
10:24
-
10:12
-
09:54
-
09:52
-
09:42
-
09:35
-
09:30
-
09:24
-
09:13
-
08:47
-
08:26
-
07:36
-
07:02
-
06:40
-
06:20
-
06:01
-
04:32
-
04:09
-
03:40