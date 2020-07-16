Алюминиевой фигуре Артёма Дзюбы оторвали голову в Подмосковье. Видео

В Подмосковье произошёл очередной инцидент с алюминиевой фигурой нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы.



Как сообщает телеграм-канал Mash, инцидент случился в Подольске. Четверо молодых людей не смогли пройти мимо фигуры капитана национальной команды. Один из них начал справлять на неё нужду, а другой оторвал ей голову. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения.



Отмечается, что недовольны случившимся остались местные жители. Они уже подали заявление в полицию.

Ранее с другой фигурой Дзюбы произошёл похожий инцидент. В конце октября две девушки оторвали её с постамента и унесли с собой. Местные жители вызвали сотрудников полиции, которые задержали похитительниц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Ущерб оценили в 27 тыс. рублей. Сам Дзюба впоследствии отказался помогать девушкам: «Чем я могу им помочь? За 30 тыс. посадят, что ли? Глупости это».