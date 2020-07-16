«Фратрия» обратилась к президенту РФС Дюкову в связи с судейством в матчах «Спартака»

Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» на своём сайте опубликовало открытое письмо президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову.



«Уважаемый Александр Валерьевич! После выхода Российской Премьер-Лиги из паузы, связанной с пандемией COVID-19, мы в каждом матче с участием нашего клуба наблюдаем неоднозначные действия со стороны арбитров по отношению к спартаковским футболистам. Имеют место регулярные судейские решения спорных моментов не в пользу «Спартака». Буквально в каждом из семи матчей этого отрезка чемпионата были спорные игровые эпизоды, каждый из которых трактовался в пользу наших соперников. Отменённые голы, неназначенные пенальти, необъяснимые жёлтые карточки лидеров команды оценивались как минимум спорно, причём далеко не только болельщиками «Спартака», а и любителями футбола в принципе.



В январе 2020 года на должность главы судейского корпуса РФС Вами, уважаемый Александр Валерьевич, был назначен венгерский арбитр Виктор Кашшаи, по рекомендациям которого сегодня работают российские рефери. К сожалению, судейский регламент РФС запрещает судьям комментировать свои решения, а болельщики из разъяснений получают только узкоспециализированные термины либо личные мнения футбольных комментаторов на телевидении.



В связи с возрастающим недоверием со стороны российских поклонников футбола к арбитрам, вызванным различными трактовками правил игры в футбол в отношении разных команд чемпионата, мы призываем Вас не оставаться в этой ситуации в стороне, а рекомендовать Кашшаи либо снять запрет на комментарии со стороны арбитров, либо выйти в публичное пространство и регулярно давать свои комментарии на основе записей с камер VAR и трансляций по спорным эпизодам, имеющим место в матчах РПЛ.



За постоянно обновляющимися рекомендациями ФИФА, к которым должны прислушиваться арбитры, зачастую не успевают уследить даже сами футболисты, оттого в век высоких цифровых технологий и наличия повторов видится чрезвычайно важным разъяснение эпизодов со стороны официальных представителей судейского корпуса для широких масс болельщиков. Футбол — игра, за которой следят миллионы, она должна быть образцом справедливых и понятных решений. Мы, российские болельщики, требуем от футбольных властей и организаторов соревнований главного: равенства при трактовке футбольных правил, равного подхода ко всем участникам чемпионата со стороны организаторов и арбитров, а также публичных разъяснений и комментариев судейских решений, принятых в спорных игровых эпизодах», — говорится в письме.

Федун: предлагаю сделать хештег #СудитеСпартакКакЗенит. Тогда мы будем чемпионами