Арбитр Николаев: никакого заговора против «Спартака» быть не может

Судья Алексей Николаев поделился мнением по поводу судейства в матчах московского «Спартака».



«В матче «Спартак» — «Ахмат» судье было непросто выходить на игру. Каждый матч «Спартака» рассматривается со стороны судейства из-за того, что было много интересных и резонансных моментов. Человек понимал, что игру будут рассматривать под микроскопом. О заговоре нет и речи, это даже обсуждать не хочется. Знаю профессию арбитра от и до. Никакого заговора быть не может. Для арбитра есть только цвета футболок. Что касается высказывания Федуна, то футбол – это эмоции. Надо держать их в определённых рамках. У нас сейчас, к сожалению, много примеров, которых раньше не было. Например, высказывание генерального директора «Зенита» для многих просто за гранью, средний палец Кикнадзе, Федун про судейство, хотя это другой уровень слов… В РФС есть кому оценить эти высказывания. Сейчас у людей такого калибра зашкаливают эмоции. Может, срываются.



Не думаю, что это давление со стороны Федуна. У нас и раньше некоторые уважаемые люди высказывали своё отношение к тем или иным арбитрам. Сейчас просто немного подогревается атмосфера. Другой вопрос, каким способом это делается. Наверное, не совсем красиво для общественности», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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