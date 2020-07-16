Стали известны подробности предстоящего трансфера Адольфо Гайча в ЦСКА

Журналист Николо Скира в своём «твиттере» раскрыл подробности предстоящего трансфера нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча в ЦСКА.



21-летний футболист должен подписать с «армейцами» контракт, рассчитанный на пять лет. Как уже сообщалось, сумма трансфера Адольфо составит € 8,5 млн. При этом аргентинскому клубу достанется 20% от суммы последующей перепродажи игрока.



Ранее стало известно, что Гайч и его агенты отказались от контракта с ЦСКА из-за его условий. Впоследствии сообщалось, что переговоры продолжаются и что у «Сан-Лоренсо» нет предложений от других клубов. Сам Адольфо заявил, что хочет играть за «армейцев».



В минувшем розыгрыше чемпионата Аргентины Гайч принял участие в 12 матчах, в которых записал на свой счёт 5 голов. Также на счету игрока встреча в Кубке Либертадорес, где его команда вылетела на стадии 1/8 финала.

Адольфо Гайч согласовал контракт с ЦСКА