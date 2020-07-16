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«Рубин» — «Ростов»: прямой эфир матча начнётся в 18:00

«Рубин» — «Ростов»: прямой эфир матча начнётся в 18:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 16 июля, состоится матч «Рубин» — «Ростов». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Рубин» — «Ростов» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Ростов».

«Рубин», набрав 34 очка в 28 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (44) располагается на пятой строчке.

«Рубин» — «Ростов»: эксперты оценили шансы команд в матче 29-го тура РПЛ
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