«Рубин» — «Ростов»: прямой эфир матча начнётся в 18:00

Сегодня, 16 июля, состоится матч «Рубин» — «Ростов». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Рубин» — «Ростов» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Ростов».



«Рубин», набрав 34 очка в 28 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (44) располагается на пятой строчке.

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