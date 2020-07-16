Арбитр Николаев: для судейской бригады назначение на «Зенит» – «Спартак» будет честью

Судья Алексей Николаев поделился ожиданиями от работы рефери на матче полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак».

Напомним, встреча пройдёт 19 июля.

«Я бы сравнил этот матч «Зенита» и «Спартака» с любым матчем повышенного внимания. Для бригады арбитров назначение на игру будет большой честью. В том числе из-за накалившейся обстановки. И, конечно, сумасшедшая ответственность. Всё будет рассматриваться под микроскопом.

Мне бы хотелось призвать всех болельщиков, чтобы люди смотрели на всё объективно: не искали заговора против «Спартака», решений, которые принимаются в пользу «Зенита». На мой взгляд, этого тоже нет. Хочется пожелать, чтобы судьи достойно отработали. И не были главными на футбольном поле. Также хочется, чтобы VAR вообще не вмешивался в игру», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.