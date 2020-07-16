Арбитр Николаев: для судейской бригады назначение на «Зенит» – «Спартак» будет честью

Судья Алексей Николаев поделился ожиданиями от работы рефери на матче полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак».
Напомним, встреча пройдёт 19 июля.
«Я бы сравнил этот матч «Зенита» и «Спартака» с любым матчем повышенного внимания. Для бригады арбитров назначение на игру будет большой честью. В том числе из-за накалившейся обстановки. И, конечно, сумасшедшая ответственность. Всё будет рассматриваться под микроскопом.
Мне бы хотелось призвать всех болельщиков, чтобы люди смотрели на всё объективно: не искали заговора против «Спартака», решений, которые принимаются в пользу «Зенита». На мой взгляд, этого тоже нет. Хочется пожелать, чтобы судьи достойно отработали. И не были главными на футбольном поле. Также хочется, чтобы VAR вообще не вмешивался в игру», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 16 июля 2020
-
14:55
-
14:50
-
14:50
-
14:23
-
14:10
-
14:07
-
13:59
-
13:46
-
13:27
-
13:19
-
13:13
-
12:45
-
12:37
-
12:27
-
12:09
-
12:07
-
12:00
-
11:35
-
11:32
-
11:21
-
11:11
-
11:00
-
10:54
-
10:31
-
10:24
-
10:12
-
09:54
-
09:52
-
09:42
-
09:35
-
09:30
-
09:24
-
09:13
-
08:47
-
08:26