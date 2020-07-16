Стали известны условия контракта Адольфо Гайча с ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА сделал нападающему «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайчу новое предложение о контракте, которое было принято игроком и агентами.



По условиям соглашения 21-летнему футболисту полагается зарплата € 900 тыс. в год. Также предусмотрен бонус в € 200 тыс. каждый июль и € 5000 за каждое голевое действие. Стороны близки к полной договорённости.



Ранее сообщалось, что Гайч подпишет с «армейцами» контракт, рассчитанный на пять лет. Сумма трансфера Адольфо составит € 8,5 млн. При этом аргентинскому клубу достанется 20% от суммы последующей перепродажи игрока.



В минувшем розыгрыше чемпионата Аргентины Гайч принял участие в 12 матчах, в которых записал на свой счёт 5 голов. Также на счету игрока встреча в Кубке Либертадорес, где его команда вылетела на стадии 1/8 финала.

Адольфо Гайч рассказал, чем его привлекает возможный переход в ЦСКА