«Локомотив» предложил «Милану» € 7 млн за Диего Лаксальта, итальянский клуб хочет больше

Московский «Локомотив» сделал первое предложение по покупке защитника миланского «Интера» Диего Лаксальта, сообщает Calciomercato.



По информации источника, российская сторона предложила € 7 млн за 27-летнего футболиста. «Милан» хочет получить за переход игрока € 10 млн.



Отмечается, что стороны готовятся в ближайшее время возобновить переговоры.



Сообщается, что включение в сделку полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в настоящий момент не рассматривается. Напомним, ранее СМИ сообщали, что Лаксальт может перейти в московский клуб при обмене на российского полузащитника.

Первую часть текущего сезона Лаксальт провёл в аренде в «Торино», после чего вернулся в «Милан». В общей сложности на его счету 18 матчей в Серии А в текущем сезоне и одна результативная передача.