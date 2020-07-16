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«Локомотив» предложил «Милану» € 7 млн за Диего Лаксальта, итальянский клуб хочет больше

«Локомотив» предложил «Милану» € 7 млн за Диего Лаксальта, итальянский клуб хочет больше
Футбол / РПЛ 0

Московский «Локомотив» сделал первое предложение по покупке защитника миланского «Интера» Диего Лаксальта, сообщает Calciomercato.

По информации источника, российская сторона предложила € 7 млн за 27-летнего футболиста. «Милан» хочет получить за переход игрока € 10 млн.

Отмечается, что стороны готовятся в ближайшее время возобновить переговоры.

Сообщается, что включение в сделку полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в настоящий момент не рассматривается. Напомним, ранее СМИ сообщали, что Лаксальт может перейти в московский клуб при обмене на российского полузащитника.

Первую часть текущего сезона Лаксальт провёл в аренде в «Торино», после чего вернулся в «Милан». В общей сложности на его счету 18 матчей в Серии А в текущем сезоне и одна результативная передача.

Журналист ди Марцио вновь сообщил о возможном обмене Алексея Миранчука на Лаксальта
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