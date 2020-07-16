«Локомотив» предложил «Милану» € 7 млн за Диего Лаксальта, итальянский клуб хочет больше

Московский «Локомотив» сделал первое предложение по покупке защитника миланского «Интера» Диего Лаксальта, сообщает Calciomercato.
По информации источника, российская сторона предложила € 7 млн за 27-летнего футболиста. «Милан» хочет получить за переход игрока € 10 млн.
Отмечается, что стороны готовятся в ближайшее время возобновить переговоры.
Сообщается, что включение в сделку полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в настоящий момент не рассматривается. Напомним, ранее СМИ сообщали, что Лаксальт может перейти в московский клуб при обмене на российского полузащитника.
Первую часть текущего сезона Лаксальт провёл в аренде в «Торино», после чего вернулся в «Милан». В общей сложности на его счету 18 матчей в Серии А в текущем сезоне и одна результативная передача.
- 16 июля 2020
-
14:55
-
14:50
-
14:50
-
14:23
-
14:10
-
14:07
-
13:59
-
13:46
-
13:27
-
13:19
-
13:13
-
12:45
-
12:37
-
12:27
-
12:09
-
12:07
-
12:00
-
11:35
-
11:32
-
11:21
-
11:11
-
11:00
-
10:54
-
10:31
-
10:24
-
10:12
-
09:54
-
09:52
-
09:42
-
09:35
-
09:30
-
09:24
-
09:13
-
08:47
-
08:26