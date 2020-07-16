Гончаренко: «Локомотив» после ухода Сёмина мало изменился. Во многом увидим команду Палыча

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«Нам нужно забывать о том, что была вчера, и думать о том, что будет завтра. Но при этом не перебрасываться на послезавтра, на „Тамбов“. Настроение хорошее, думаем о „Локомотиве“, как выйти и сыграть хорошо, найти оптимальную обойму свежих футболистов, которые будут правильно действовать в атаке и в обороне.



Из практики матчей с „Локомотивом“, у нас разные матчи могут быть. Может быть игра тяжёлая и напряжённая, может быть с обилием голевых моментов, может без особого обилия. Преимущество будет иметь команда, которая подойдёт к игре более свежей.



«Локомотив» после ухода Сёмина мало изменился. Наверное, это правильно. Если это идёт, не стоит это ломать. Николич не стал ничего глобально менять. Мы во многом увидим «Локомотив» Палыча. Разве что другие замены и другие стандартные положения.



Дисквалификация Арнора Сигурдссона? Нам надо найти, как заменить Сигурдссона и Щенникова, хотя насчёт его участия мы ещё посмотрим. Разные варианты есть в голове. Дзагоев, Шкурин подошли, Набабкин, Дивеев готовы играть после дисквалификации. Примем решение в день игры», — сказал Гончаренко в интервью пресс-службе клуба.