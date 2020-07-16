Арбитр Николаев: вброс про Лапочкина мне непонятен, но Серёга – сильный человек, справится

Судья Алексей Николаев прокомментировал последние заявления вокруг рефери Сергея Лапочкина.

Ранее сообщалось, что Лапочкин проходил проверку на детекторе лжи.

«Изначально этот вброс был мне непонятен. Зная Сергея Лапочкина на протяжении долгих лет, не понимаю, для чего это сделали. У меня не было сомнений в его честности и порядочности. Что касается других судей, то многое будет зависеть от руководителя. Кашшаи уже сказал, что для него дикость, когда судью подозревают в чём-то. Это абсолютно правильно.



Сейчас такое время, когда о каждом можно без повода что-то написать. Не думаю, что нанесён огромный урон карьере Лапочкина. Серёга (Лапочкин. – Прим. «Чемпионата») очень сильный человек во всех отношениях, он с этим справится, это не трагедия. Мы знали, какую профессию выбирали. Хуже всего, когда об этом читают близкие и друзья. К сожалению, это надо переживать. Но он ни в чём не виноват. Это даже абсурдно. Думаю, Сергей отнесётся к ситуации как к очередному жизненному периоду, который надо пережить, и станет сильнее в этом плане. Детектор у нас и Роман Галимов проходил в своё время. Это абсолютно честнейший человек. Конечно, приходя в судейство, никто не думает, что будет проходить детектор лжи. Но нужно быть готовым ко всему.



На мой взгляд, волны давления на судей сейчас нет. Она была при прежних руководителях. Все помнят, когда у нас 12 или 14 президентов клубов выражали недоверие и говорили уходить. Такого не было никогда. Вы знаете, о ком я говорю. Тогда в каждом туре происходили очень резонансные ошибки, которые никто не объяснял. Более того, эти люди продолжали дальше судить. При Валентине Иванове (экс-руководитель департамента судейства и инспектирования. – Прим. «Чемпионата») одна ошибка в туре уже была сигналом для департамента судейства. Нужно было принимать решение и наказывать судью. А потом всё пошло по-другому: ошибки в каждом туре и недоверие к судьям. До конца вернуть доверие не удаётся. Ребята до сих пор не отошли от той волны. Дай бог, всё встанет на свои места, и вернётся доверие, которое было раньше. Конечно, сейчас должны минимизироваться ошибки», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.