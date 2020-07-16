Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Уфа» — «Динамо»: прямой эфир матча начнётся в 18:00

«Уфа» — «Динамо»: прямой эфир матча начнётся в 18:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 16 июля, состоится матч «Уфа» — «Динамо». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Уфа» — «Динамо» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Андрей Веретешкин и Дмитрий Жвакин (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Максим Матюнин (Москва).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Динамо».

«Уфа», набрав 37 очков в 28 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (35) располагается на девятой строчке.

«Уфа» — «Динамо»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 29-го тура РПЛ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020