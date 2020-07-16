«Уфа» — «Динамо»: прямой эфир матча начнётся в 18:00

Сегодня, 16 июля, состоится матч «Уфа» — «Динамо». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Уфа» — «Динамо» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Андрей Веретешкин и Дмитрий Жвакин (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Максим Матюнин (Москва).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Динамо».



«Уфа», набрав 37 очков в 28 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (35) располагается на девятой строчке.

«Уфа» — «Динамо»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 29-го тура РПЛ