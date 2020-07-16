Колодин: Слуцкий много кричал, орал. Поэтому казался страшным

Экс-игрок сборной России Денис Колодин поделился впечатлениями от совместной работы с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.



Отметим, что Колодин тренировался под руководством Слуцкого, когда тот работал с группой 12-летних футболистов при волгоградской «Олимпии».



«Слуцкий старался юморить, конечно. Потому что юмор дан с рождения. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше старался юморить. Когда я пришёл тренироваться к Слуцкому, мне было 12 лет. Поэтому, конечно, он взрослей. Он ещё много кричал, орал. Поэтому казался страшным», — сказал Колодин в интервью youtube-каналу «oSporte TV».

После 28 туров Российской Премьер-Лиги возглавляемый Слуцким «Рубин» занимает 11-е место в чемпионате. Ранее тренер работал в ЦСКА, сборной России, английском «Халле» и голландском «Витессе».