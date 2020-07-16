Колодин: Слуцкий много кричал, орал. Поэтому казался страшным

Экс-игрок сборной России Денис Колодин поделился впечатлениями от совместной работы с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.
Отметим, что Колодин тренировался под руководством Слуцкого, когда тот работал с группой 12-летних футболистов при волгоградской «Олимпии».
«Слуцкий старался юморить, конечно. Потому что юмор дан с рождения. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше старался юморить. Когда я пришёл тренироваться к Слуцкому, мне было 12 лет. Поэтому, конечно, он взрослей. Он ещё много кричал, орал. Поэтому казался страшным», — сказал Колодин в интервью youtube-каналу «oSporte TV».
После 28 туров Российской Премьер-Лиги возглавляемый Слуцким «Рубин» занимает 11-е место в чемпионате. Ранее тренер работал в ЦСКА, сборной России, английском «Халле» и голландском «Витессе».
- 16 июля 2020
-
16:34
-
16:22
-
16:12
-
16:04
-
16:00
-
15:37
-
15:34
-
15:30
-
15:12
-
15:10
-
14:55
-
14:50
-
14:50
-
14:23
-
14:10
-
14:07
-
13:59
-
13:46
-
13:27
-
13:19
-
13:13
-
12:45
-
12:37
-
12:27
-
12:09
-
12:07
-
12:00
-
11:35
-
11:32
-
11:21
-
11:11
-
11:00
-
10:54
-
10:31
-
10:24