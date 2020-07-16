Колодин: после Евро были варианты с «Аяксом», «Гамбургом» и донецким «Шахтёром»
Экс-игрок сборной России Денис Колодин рассказал, какие варианты продолжения карьеры у него были после чемпионата Европы 2008 года.
Напомним, что на Евро-2008 сборная России дошла до полуфинала, в котором уступила команде Испании.
«После Евро были варианты в «Аякс», «Гамбург» и донецкий «Шахтёр». Почему не переехал? Потому что в «Динамо» всё было хорошо. Я никогда ни о чём на жалел. Но в принципе можно было попробовать сейчас, но тогда было страшно», — сказал Колодин в интервью YouTube-каналу «oSporte TV».
Отметим, что в ходе карьеры Колодин выступал за «Уралан» из Элисты, самарские «Крылья Советов», московское «Динамо», «Ростов», нижегородскую «Волгу», саратовский «Сокол» и казахстанский «Алтай».
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