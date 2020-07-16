Андрей Федун оценил шансы «Спартака» в матче с «Зенитом» в Кубке России

Андрей Федун, член совета директоров «Спартака» и младший брат владельца красно-белых Леонида Федуна, оценил шансы команды в полуфинальном матче Кубка России с «Зенитом».
«Кубковые матчи – всегда 50 на 50. Это Кубок. Не боюсь ли я судейского беспредела? Вы видели этот матч. Я смотрю на футбол, как и вы. Выигрываем – значит молодцы. Проигрываем – значит играем плохо. Какие там судьи… Что там ещё! Это не моя проблема. Для этого есть генеральные директора, председатели президиума верховного совета и всего остального. Моё дело — болеть за команду, я за неё болею искренне и честно. Я чисто болельщик, но я переживаю за это дело всей душой. А в кубковой встрече можно победить всех. Не могу сказать, хорошие шансы или плохие. В принципе, они есть. В кубковом матче команды из второй лиги и высшую лигу могут грохнуть», — цитирует Федуна Sport24.
Матч «Зенит» – «Спартак» пройдёт 19 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.
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