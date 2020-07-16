Спортивный директор «Тамбова»: «Сочи» уже прилетел, анализы пришли потом. Матч отменён

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал отмену матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

Ранее у девяти представителей гостей было выявлено заражение коронавирусом. Результаты их тестов стали известны сегодня, 16 июля. Сообщается, что сочинский клуб уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства.

«Матч отменён. Хотя „Сочи“ уже прилетел в Нижний Новгород на игру, но только потом пришли анализы. Сейчас ждём решения», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Сочи», набрав 33 очка в 28 турах, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и находится в 5 очках от зоны вылета. «Тамбов» располагается на 14-й строчке и имеет в активе столько же очков, сколько идущие ниже «Крылья Советов» (28).