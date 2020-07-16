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Защитник «Сочи» Мевля заболел. У него подозревают коронавирус

Защитник «Сочи» Мевля заболел. У него подозревают коронавирус
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Сочи» Миха Мевля заболел. Ранее было объявлено, что в клубе девять заражённых коронавирусом.

Вечером накануне, 15 июля, у футболиста поднялась температура. Он не прилетел в Нижний Новгород на матч с «Тамбовом» и в настоящее время изолирован от команды. Также у Мевли взяли тест на коронавирус, результат будет известен в ближайшее время.

Ранее было объявлено, что из-за вспышки коронавируса в «Сочи» сегодняшний матч команды с «Тамбовом» не состоится. Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги должна была пройти в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и начаться в 20:30 мск.

«Сочи», набрав 33 очка в 28 турах, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и находится в 5 очках от зоны вылета.

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