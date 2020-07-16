«Уфа» — «Динамо»: составы команд на матч 29-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Динамо» на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт сегодня, 16 июля, на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
«Уфа»: Чернов, Сухов, Аликин, Круговой, Табидзе, Безденежных, Голубев, Емельянов, Тилль, Урунов, Бизяк.
Запасные: Шафинский, Мальцев, Алиев, Белоусов, Агаларов, Гиоргобиани, Вобергар, Рабаданов.
«Динамо»: Шунин, Рыков, Морозов, Скопинцев, Ордец, Жоаозиньо, Нойштедтер, Хильемарк, Панченко, Комличенко, Игбун.
Запасные: Шунич, Евгеньев, Соснин, Юсупов, Каборе, Грулёв, Карапузов, Школик, Данилин, Н`Жье, Филипп.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Андрей Веретешкин и Дмитрий Жвакин (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Максим Матюнин (Москва).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Динамо».
«Уфа», набрав 37 очков в 28 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (35) располагается на девятой строчке.
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