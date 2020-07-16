Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Уфа» — «Динамо»: составы команд на матч 29-го тура РПЛ

«Уфа» — «Динамо»: составы команд на матч 29-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Динамо» на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт сегодня, 16 июля, на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

«Уфа»: Чернов, Сухов, Аликин, Круговой, Табидзе, Безденежных, Голубев, Емельянов, Тилль, Урунов, Бизяк.

Запасные: Шафинский, Мальцев, Алиев, Белоусов, Агаларов, Гиоргобиани, Вобергар, Рабаданов.

«Динамо»: Шунин, Рыков, Морозов, Скопинцев, Ордец, Жоаозиньо, Нойштедтер, Хильемарк, Панченко, Комличенко, Игбун.

Запасные: Шунич, Евгеньев, Соснин, Юсупов, Каборе, Грулёв, Карапузов, Школик, Данилин, Н`Жье, Филипп.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Андрей Веретешкин и Дмитрий Жвакин (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Максим Матюнин (Москва).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Динамо».

«Уфа», набрав 37 очков в 28 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (35) располагается на девятой строчке.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020