«Крылья Советов» вылетят в ФНЛ, если «Химки» решат играть в РПЛ

«Крылья Советов» оказались близки к вылету из Российской Премьер-Лиги после отмены матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги между «Тамбовом» и «Сочи».



Так как у тамбовчан и сочинцев нет даты для переноса встречи, гостям будет засчитано техническое поражение, благодаря которому хозяева получат 3 очка и гарантируют себе как минимум 14-е место в турнирной таблице чемпионата.



Таким образом, «Крылья Советов» точно завершат сезон на 15-й строчке – в зоне вылета. Судьба команды зависит от решения «Химок», которые заработали повышение в классе по итогам розыгрыша Футбольной национальной лиги, но ещё не приняли окончательного решения, участвовать в Премьер-Лиге или нет. Если подмосковный клуб поднимется в высшую лигу, «Крылья Советов» опустятся в ФНЛ. Если же «Химки» останутся во втором по силе дивизионе России, самарцы сохранят прописку в РПЛ.

Сергей Юран: я знаю, что «Химки» будут играть в РПЛ в следующем сезоне