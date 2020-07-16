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«Крылья Советов» вылетят в ФНЛ, если «Химки» решат играть в РПЛ

«Крылья Советов» вылетят в ФНЛ, если «Химки» решат играть в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

«Крылья Советов» оказались близки к вылету из Российской Премьер-Лиги после отмены матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги между «Тамбовом» и «Сочи».

Так как у тамбовчан и сочинцев нет даты для переноса встречи, гостям будет засчитано техническое поражение, благодаря которому хозяева получат 3 очка и гарантируют себе как минимум 14-е место в турнирной таблице чемпионата.

Таким образом, «Крылья Советов» точно завершат сезон на 15-й строчке – в зоне вылета. Судьба команды зависит от решения «Химок», которые заработали повышение в классе по итогам розыгрыша Футбольной национальной лиги, но ещё не приняли окончательного решения, участвовать в Премьер-Лиге или нет. Если подмосковный клуб поднимется в высшую лигу, «Крылья Советов» опустятся в ФНЛ. Если же «Химки» останутся во втором по силе дивизионе России, самарцы сохранят прописку в РПЛ.

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