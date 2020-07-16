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Кирилл Новиков рассказал, как противостоять «Уфе»

Кирилл Новиков рассказал, как противостоять «Уфе»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков поделился мнением о предстоящем матче с «Уфой».

«Говорить о подготовке, когда идут матчи через два дня на третий, не приходится. Тут больше речь о восстановлении и тактической подготовке. Как противостоять «Уфе»? Пытаться взломать оборону и стараться не пропускать контратаки», — приводит слова Новикова пресс-служба клуба.

Сегодня, 16 июля, состоится матч «Уфа» — «Динамо». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

«Уфа», набрав 37 очков в 28 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (35) располагается на девятой строчке.

«Уфа» — «Динамо»: прямой эфир матча начнётся в 18:00
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