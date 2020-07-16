Роспотребнадзор отреагировал на высказывание Валерия Карпина

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что организация обратилась в Российский футбольный союз с просьбой предоставить данные о возможных «договорённостях» футбольных клубов с ведомством об участии в Российской Премьер-Лиге после заявления на эту тему главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.
«Роспотребнадзор обратился в Российский футбольный союз с просьбой предоставить данные после заявлений ФК „Ростов“ о якобы „договорённостях с Роспотребнадзором“. Службой проведена служебная проверка, и нарушений в действиях должностных лиц Роспотребнадзора не усматривается. Но поскольку заявление ФК „Ростов“ сделано публично, были запрошены материалы, на которых может быть основано высказанное мнение», — приводится заявление пресс-службы ТАСС.
Напомним, после встречи 28-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:0) Карпин сказал: «Процитирую Бышовца. Нет предела человеческой мерзости! Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всём мире».
- 16 июля 2020
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