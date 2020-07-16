«Выходные». Кокорин опубликовал фото из самолёта с игроками «Сочи»

Форвард «Сочи» Александр Кокорин на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию футболистов команды, сидящих в самолёте.

«Выходные», — подписал снимок Кокорин.

Фото: «Инстаграм» Кокорина

Ранее у девяти представителей «Сочи» было выявлено заражение коронавирусом. Результаты их тестов стали известны сегодня, 16 июля. Сообщается, что сочинский клуб уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства.



Отметим, что этим летом заканчивается аренда Кокорина в «Сочи», так что форвард, возможно, больше не сыграет за команду Федотова.



«Сочи», набрав 33 очка в 28 турах, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и находится в 5 очках от зоны вылета. «Тамбов» располагается на 14-й строчке и имеет в активе столько же очков, сколько идущие ниже «Крылья Советов» (28).



Кокорин в текущем сезоне РПЛ провёл 10 матчей, забил семь голов и сделал два ассиста.