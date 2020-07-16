Орлов отреагировал на слова Федуна о хештеге #СудитеСпартакКакЗенит

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал высказывание владельца «Спартака» Леонида Федуна, который предложил сделать хештег #СудитеСпартакКакЗенит.
«У нас свобода слова, и каждый имеет право говорить что угодно, но в рамках приличия. До этого со стороны „Зенита“ был небольшой словесный выпад, теперь ответ Федуна. Боксёры-профессионалы на взвешивании умудряются ударить друг друга или оскорбить. То есть они петушатся. Не надо на это особо акцентировать внимание, комитет по этике пусть разбирается», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».
Федун остался недоволен работой арбитра Алексея Сухого на матче 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат» (3:0). В первом тайме при счёте 0:0 Сухой отменил гол «Спартака», а также пенальти в ворота «Ахмата». Оба решения арбитр принял после просмотра видеоповтора.
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