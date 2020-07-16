Хорен Байрамян в маске и перчатках обнялся с игроками «Рубина»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян перед матчем с «Рубином» эмоционально поприветствовал игроков казанской команды.

Байрамян в маске и перчатках обнимался и здоровался за руку с футболистами «Рубина». «Парни, рад видеть вас!» — сказал Хорен в видео, опубликованном пресс-службой казанского клуба в «Твиттере».

В 2018 году Байрамян был отдан в аренду в «Рубин», в 2019 году по окончании аренды вернулся в «Ростов».

Напомним, 17 июня стало известно, что у шестерых футболистов «Ростова» было выявлено заражение коронавирусом. Из всех заразившихся футболистов жёлто-синих симптомы заболевания, в том числе температура, были только у 28-летнего Байрамяна. Хорен мог заразиться COVID-19, когда навещал родителей, которые тоже перенесли инфекцию.

19 июня команда должна была на выезде сыграть с «Сочи» в Российской Премьер-Лиге, вместо основного состава ростовчан на поле вышли воспитанники клуба, которые уступили сочинцам со счётом 1:10.