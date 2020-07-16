Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Задержаны лица, осквернившие алюминиевую фигуру Артёма Дзюбы

Задержаны лица, осквернившие алюминиевую фигуру Артёма Дзюбы
Футбол / РПЛ 0

Полиция задержала похитителей головы алюминиевой фигуры нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным источника, задержанные в настоящее время уже дают показания. Нанесённый ущерб оценивается примерно в 30 тыс. рублей.

Инцидент случился в Подольске. Четверо молодых людей не смогли пройти мимо фигуры капитана национальной команды. Один из них начал справлять на неё нужду, а другой оторвал ей голову. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. Недовольны случившимся остались местные жители, которые и подали заявление в полицию.

Ранее с другой фигурой Дзюбы произошёл похожий инцидент. В конце октября две девушки оторвали её с постамента и унесли с собой. Местные жители вызвали сотрудников полиции, которые задержали похитительниц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Ущерб оценили в 27 тыс. рублей. Сам Дзюба впоследствии отказался помогать девушкам: «Чем я могу им помочь? За 30 тысяч посадят, что ли? Глупости это».

Черчесов: капитаном сборной был и остаётся Дзюба. Видели его потенциал ещё в «Спартаке»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020