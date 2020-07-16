Задержаны лица, осквернившие алюминиевую фигуру Артёма Дзюбы

Полиция задержала похитителей головы алюминиевой фигуры нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, сообщает телеграм-канал Mash.
По данным источника, задержанные в настоящее время уже дают показания. Нанесённый ущерб оценивается примерно в 30 тыс. рублей.
Инцидент случился в Подольске. Четверо молодых людей не смогли пройти мимо фигуры капитана национальной команды. Один из них начал справлять на неё нужду, а другой оторвал ей голову. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. Недовольны случившимся остались местные жители, которые и подали заявление в полицию.
Ранее с другой фигурой Дзюбы произошёл похожий инцидент. В конце октября две девушки оторвали её с постамента и унесли с собой. Местные жители вызвали сотрудников полиции, которые задержали похитительниц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Ущерб оценили в 27 тыс. рублей. Сам Дзюба впоследствии отказался помогать девушкам: «Чем я могу им помочь? За 30 тысяч посадят, что ли? Глупости это».
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