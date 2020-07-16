Марио Манджукич близок к переходу в «Фиорентину»

«Фиорентина» близка к трансферу хорватского нападающего Марио Манджукича, утверждает Football Italia со ссылкой на Sportitalia.
По данным источника, итальянский клуб предложил форварду двухлетний контракт с зарплатой в € 3 млн в год. В соглашении будет прописана возможность продления ещё на год.
Напомним, что 34-летний Марио Манджукич расторг контракт с катарским «Аль-Духайлем». Таким образом, футболист в настоящее время является свободным агентом.
Ранее сообщалось, что Манджукичем интересуется московский «Локомотив».
Зимой Манджукич присоединился к «Аль-Духайлю» на правах свободного агента, подписав контракт до 2021 года. В семи матчах за «Аль-Духайль» Манджукич забил один гол. В прошлом он выступал за «Баварию», «Атлетико» и «Ювентус». За сборную Хорватии сыграл 89 матчей и забил 33 гола.
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