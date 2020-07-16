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«Реал» — «Вильярреал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

«Реал» — «Вильярреал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
Футбол / Испания 0

Сегодня, 16 июля, состоится матч «Реал» — «Вильярреал». Встреча 37-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандесом Эрнандесом. Ему будут помогать Хосе Энрике Наранхо Перес и Хосе Алькоба Родригес. Резервный арбитр — Серхио Дель Рио Лосано.

В первом круге чемпионата Испании встреча команд завершилась вничью — 2:2.

«Вильярреал» в 36 матчах набрал 57 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Примеры. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (83). В случае победы «сливочные» станут чемпионами Испании.

Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020.

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