«Реал» — «Вильярреал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 16 июля, состоится матч «Реал» — «Вильярреал». Встреча 37-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандесом Эрнандесом. Ему будут помогать Хосе Энрике Наранхо Перес и Хосе Алькоба Родригес. Резервный арбитр — Серхио Дель Рио Лосано.



В первом круге чемпионата Испании встреча команд завершилась вничью — 2:2.



«Вильярреал» в 36 матчах набрал 57 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Примеры. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (83). В случае победы «сливочные» станут чемпионами Испании.



Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020.