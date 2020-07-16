Перенёсший удар молнии вратарь «Знамени Труда» выписан из больницы

Генеральный директор клуба «Знамя Труда» из Орехово-Зуева Игорь Майоров сообщил, что 16-летний вратарь команды Антон Заборовский, в которого попала молния, выписан из больницы.

«Заборовского сегодня выписали из больницы, мы ещё не виделись, его родители забрали. Во вторник у нас будет награждение, будет чествование его, тренера, который его спас, мальчика отметим и всю команду, которая зимой выиграла Кубок Москвы. С ним мы подпишем профессиональный контракт. Мы с ним общались, чувствует он себя хорошо, проходит процедуры», — приводит слова Майорова ТАСС.

Сезон-2019/2020 в третьем по силе дивизионе России, как и практически все соревнования в мире, изначально был приостановлен весной из-за пандемии коронавируса. Впоследствии исполнительный комитет Российского футбольного союза принял решение завершить турнир досрочно. Аналогичные меры были приняты в Футбольной национальной лиге. При этом Российская Премьер-Лига была возобновлена.



На момент приостановки сезона «Знамя Труда», набрав 15 очков в 17 турах, занимало 11-е место в турнирной таблице ПФЛ зоны «Запад».