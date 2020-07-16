«Рубин» и «Ростов» не выявили победителя в матче РПЛ

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» и «Ростов» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Обслуживал матч арбитр Василий Казарцев (Санкт-Петербург), ассистировали ему судьи на линиях Алексей Лунёв (Новосибирск) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург).

Хозяева немного превзошли «Ростов» по количеству ударов по воротам — 13 против 10 (5-3 — в створ ворот). Игроки «Рубина» получили две жёлтые карточки, гости — четыре.

«Ростов», набрав 45 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Ростовский клуб гарантировал себе участие в Лиге Европы сезона-2020/2021. «Рубин» (35) — на 10-м месте. Чемпионом России уже стал «Зенит» (69).