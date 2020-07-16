Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Рубин» и «Ростов» не выявили победителя в матче РПЛ

«Рубин» и «Ростов» не выявили победителя в матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» и «Ростов» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Обслуживал матч арбитр Василий Казарцев (Санкт-Петербург), ассистировали ему судьи на линиях Алексей Лунёв (Новосибирск) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург).

Хозяева немного превзошли «Ростов» по количеству ударов по воротам — 13 против 10 (5-3 — в створ ворот). Игроки «Рубина» получили две жёлтые карточки, гости — четыре.

«Ростов», набрав 45 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Ростовский клуб гарантировал себе участие в Лиге Европы сезона-2020/2021. «Рубин» (35) — на 10-м месте. Чемпионом России уже стал «Зенит» (69).

Россия - Премьер-Лига. 29-й тур
16 июля 2020, четверг. 18:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020