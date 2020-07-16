Гол Жоаозиньо с пенальти принёс «Динамо» победу в матче с «Уфой»

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» уступила московскому «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 78-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Уфы» после того, как Жоаозиньо навесил с углового и мяч попал Сухову в руку. Жоаозиньо реализовал пенальти, пробив точно в угол.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему ассистенты Андрей Веретешкин и Дмитрий Жвакин (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Максим Матюнин (Москва).



«Уфа», набрав 37 очков в 29 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (38) поднялось на шестую строчку.

В прошлом туре «Динамо» обыграло «Крылья Советов» со счётом 2:0, оба гола были забиты с пенальти.