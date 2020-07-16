Киевское «Динамо» обыграло «Зарю» и вышло на 2-е место в УПЛ

В матче 31-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» обыграло луганскую «Зарю» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский». Обслуживала матч арбитр Екатерина Монзуль, ассистировали ей судьи на линиях Владимир Володин и Семён Шлончак.

Счёт был открыт в начале матча — на 2-й минуте автором забитого мяча стал Артём Громов. Киевляне отыгрались на 14-й минуте, отличился Виктор Цыганков, которому ассистировал Виталий Буяльский. Через минуту киевлян вперёд вывел Сергей Сидорчук с передачи Буяльского. На 34-й минуте преимущество «Динамо» увеличил Цыганков.

«Динамо», набрав 59 очков, вышло на второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. «Заря» (57) — на 3-м месте.

В другом матче 31-го тура УПЛ «Десна» уступила «Александрии» со счётом 1:3.