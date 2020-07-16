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Киевское «Динамо» обыграло «Зарю» и вышло на 2-е место в УПЛ

Киевское «Динамо» обыграло «Зарю» и вышло на 2-е место в УПЛ
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 31-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» обыграло луганскую «Зарю» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский». Обслуживала матч арбитр Екатерина Монзуль, ассистировали ей судьи на линиях Владимир Володин и Семён Шлончак.

Счёт был открыт в начале матча — на 2-й минуте автором забитого мяча стал Артём Громов. Киевляне отыгрались на 14-й минуте, отличился Виктор Цыганков, которому ассистировал Виталий Буяльский. Через минуту киевлян вперёд вывел Сергей Сидорчук с передачи Буяльского. На 34-й минуте преимущество «Динамо» увеличил Цыганков.

«Динамо», набрав 59 очков, вышло на второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. «Заря» (57) — на 3-м месте.

В другом матче 31-го тура УПЛ «Десна» уступила «Александрии» со счётом 1:3.

Украина - Премьер-лига. Плей-офф чемпионов. 9-й тур
16 июля 2020, четверг. 19:00 МСК
Динамо К
Киев
Окончен
3 : 1
Заря
Луганск
0:1 Громов – 2'   1:1 Цыганков – 14'   2:1 Сидорчук – 15'   3:1 Цыганков – 34'
Украина - Премьер-лига. Плей-офф чемпионов. 9-й тур
16 июля 2020, четверг. 19:00 МСК
Десна
Чернигов
Окончен
1 : 3
Александрия
Александрия
1:0 Тамм – 8'   1:1 Шастал – 32'   1:2 Мишенко – 57'   1:3 Задерака – 61'
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