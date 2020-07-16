«Барселона» — «Осасуна»: составы команд на матч 37-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Осасуны» на матч 37-го тура испанской Примеры.
«Барселона»: тер Штеген, Пике, Семеду, Пуч, Роберто, Ленгле, Фирпо, Ракитич, Фати, Месси, Брайтвайт.
Запасные: Нето, Тенас, Альба, да Силва, Бускетс, Артур, Видаль, де Йонг, Суарес.
«Осасуна»: Эррера, Эрнандес, Эступиньян, Брашанац, Видаль, Гарсия, Навас, Монкайола, Перес, Арнаис, Адриан.
Запасные: Мартинес, Перес, Лато, Ронкалья, Ойер, Уальде, Мартинес, Орос, Торрес, Барха, Гальего.
Встреча 37-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Барселона» в 36 матчах набрала 79 очков и занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Осасуна» (48) — на 11-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (83).
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