«Барселона» — «Осасуна»: составы команд на матч 37-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Осасуны» на матч 37-го тура испанской Примеры.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Семеду, Пуч, Роберто, Ленгле, Фирпо, Ракитич, Фати, Месси, Брайтвайт.

Запасные: Нето, Тенас, Альба, да Силва, Бускетс, Артур, Видаль, де Йонг, Суарес.

«Осасуна»: Эррера, Эрнандес, Эступиньян, Брашанац, Видаль, Гарсия, Навас, Монкайола, Перес, Арнаис, Адриан.

Запасные: Мартинес, Перес, Лато, Ронкалья, Ойер, Уальде, Мартинес, Орос, Торрес, Барха, Гальего.

Встреча 37-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Барселона» в 36 матчах набрала 79 очков и занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Осасуна» (48) — на 11-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (83).