Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Арбитр Федотов: 11-метровый в ворота ЦСКА был, защитник сыграл в ногу

Арбитр Федотов: 11-метровый в ворота ЦСКА был, защитник сыграл в ногу
Футбол / РПЛ 0

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение 11-метрового удара в ворота ЦСКА в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:1, идёт 1-й тайм).

«11-метровый был. Судья сначала подумал, что защитник сыграл в мяч. Но на деле он сыграл в ногу. VAR это исправил», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Пенальти в ворота ЦСКА был назначен на 29-й минуте. Форвард «железнодорожников» Антонио Эдер получил по ноге от защитника ЦСКА Игоря Дивеева в штрафной «армейцев» и упал на газон. Пенальти реализовал Миранчук, разведял мяч и вратаря по разным углам.

Встреча «Локомотив» — ЦСКА проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА.

«Локомотив», в 28 турах набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (47) — на 4-м месте. Чемпионом России досрочно стал «Зенит» (69).

«Локомотив» — ЦСКА: Алексей Миранчук открыл счёт
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020