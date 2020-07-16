Арбитр Федотов: 11-метровый в ворота ЦСКА был, защитник сыграл в ногу

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение 11-метрового удара в ворота ЦСКА в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:1, идёт 1-й тайм).

«11-метровый был. Судья сначала подумал, что защитник сыграл в мяч. Но на деле он сыграл в ногу. VAR это исправил», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Пенальти в ворота ЦСКА был назначен на 29-й минуте. Форвард «железнодорожников» Антонио Эдер получил по ноге от защитника ЦСКА Игоря Дивеева в штрафной «армейцев» и упал на газон. Пенальти реализовал Миранчук, разведял мяч и вратаря по разным углам.



Встреча «Локомотив» — ЦСКА проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА.



«Локомотив», в 28 турах набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (47) — на 4-м месте. Чемпионом России досрочно стал «Зенит» (69).