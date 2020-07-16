Вадим Евсеев: мы «Динамо» ни в чём не уступили

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча с «Динамо» (0:1).
«Было тяжеловато в конце матча. Ребята играли не на пределе, а даже выше своих возможностей. Поблагодарил их в раздевалке. Всеми футболистами доволен. Будем отдыхать.
Чего ждать от матча с «Арсеналом»? Во-первых, качественную игру, которую в последнее время команда показывает. Считаю, мы «Динамо» ни в чём не уступили. Если посмотреть статистику, у «Динамо» очень дорогая и качественная линия нападения. Они забивают 11-метровый в матче с «Сочи», два — с «Крыльями Советов», и с нами — великолепно. Значит, у этих команд они не могут вскрыть оборону.
У нас есть проблемы, но есть и время, подойдут травмированные. Ребята опустошены. Мы были наверху, и никому не хотелось оттуда уходить. С Тулой будет хорошая игра равных соперников и по очкам, и по игре», — сказал Евсеев на пресс-конференции.
- 16 июля 2020
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