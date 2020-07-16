Денис Черышев не попал в стартовый состав «Валенсии» на матч с «Эспаньолом»

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не сыграет в стартовом составе в матче 37-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом». Встреча пройдёт в Валенсии на стадионе «Месталья». Обслужит матч арбитр Прието Иглесиас, ассистировать будут судьи на линиях Роберто Диас Перес Дель Паломар и Айтор Вильяте Мартинес.

«Валенсия»: Силлессен, Коста, Гильямон, Дьякаби, Коррея, Гедеш, Кондогбиа, Солер, Торрес, Ли Кан Ин, Гамейро

Запасные: Доменек, Паулиста, Флоренци, Геррейро, Мангала, Черышев, Коклен, Эскердо, Парехо, Васс, Гомес, Собрино

«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Пипа, Давид Лопес, Вила, Эспиноса, Рока, Дардер, Эмбарба, де Томас, У Лэй

Запасные: Оласабаль, Педроса, Налдо, Хави Лопес, Лосано, Рибаудо, Мелендо, Санчес, Варгас, Вильяэрмоса, Кальери, Кампусано