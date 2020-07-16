«Локомотив» — ЦСКА: Никола Влашич сравнял счёт
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич сравнял счёт в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1, идёт 2-й тайм).
Хорватский хавбек забил на 71-й минуте. Георгий Щенников с левого фланга прострелил на Илью Шкурина, он сделал скидку на Влашича, и Никола с нескольких метров положил мяч в ближний угол ворот.
Встреча «Локомотив» — ЦСКА проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА. Обслуживает матч арбитр Евгений Турбин (Дмитров).
«Локомотив», в 28 турах набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (47) — на 4-м месте. Чемпионом России досрочно стал «Зенит» (69).
«Локомотив» — ЦСКА: Алексей Миранчук открыл счёт
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