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«Локомотив» — ЦСКА: Никола Влашич сравнял счёт

«Локомотив» — ЦСКА: Никола Влашич сравнял счёт
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич сравнял счёт в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1, идёт 2-й тайм).

Хорватский хавбек забил на 71-й минуте. Георгий Щенников с левого фланга прострелил на Илью Шкурина, он сделал скидку на Влашича, и Никола с нескольких метров положил мяч в ближний угол ворот.

Встреча «Локомотив» — ЦСКА проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА. Обслуживает матч арбитр Евгений Турбин (Дмитров).

«Локомотив», в 28 турах набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (47) — на 4-м месте. Чемпионом России досрочно стал «Зенит» (69).

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